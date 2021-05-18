На поверхности Фонтанки образовалась радужная пленка

Жители города на Неве заметили подозрительную радужную пленку, которая расплылась по поверхности реки Фонтанки. Причины появления пленки будут установлены специалистами в ближайшее время.

Странное явление было обнаружено днем 18 мая. По информации, предоставленной пресс-службой городского комитета по природопользованию, в ведомстве не получали заявки о произошедшем, но на место прибудут сотрудники подведомственного ГУП «Пиларн».

В комитете напомнили о необходимости сообщать о подозрительных явлениях в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417–59–36.