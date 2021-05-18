В Петербурге конкретизируют понятие «газон» для водителей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором будут внесены изменения в Правила благоустройства территории Северной столицы. Теперь понятие «газон» будет конкретизировано для всех водителей.

«Это позволит обеспечить реализацию проекта закона об административных правонарушениях, которым предлагается установить административную ответственность за нарушение запрета на размещение транспортных средств на газонах», — говорится в сообщении.

В Смольном объяснили, что данное нововведение позволит предупредить автомобилистов от возможного уничтожения газонов.