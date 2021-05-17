МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 18 мая

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что во вторник, 18 мая, ожидается резкое ухудшение погоды. Спасатели предупреждают жителей Северной столицы о том, что в этот день ожидаются кратковременные ливни, грозы, а также возможен град.

Также завтра в городе ветер усилится до 20 метров в секунду. Поэтому спасатели рекомендуют быть очень внимательными на улице, а также призывают не ставить свои автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Однако температура воздуха превысит многолетние значения на 5 или 6 градусов. Таким образом, завтра столбик термометра будет показывать от +23 до +25 градусов.