На погоду 17 мая в Петербурге повлияет гребень антициклона

Гребень антициклона, пришедший с юго-запада, определит погоду в Северной столице 17 мая. В Петербурге будет сухо и солнечно, температура воздуха будет на 5–6 градусов выше среднего значения за последние несколько лет. О б этом сообщил синоптик Михаил Леус.

17 мая воздух прогреется до 25 градусов. В Ленинградской области столбики термометров поднимутся до отметки +27. Ветер - юго-восточный, со скоростью 9 метров в секунду.