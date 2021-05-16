Петербуржцев ждет теплая погода, однако возможны грозы

В Петербурге ожидается небольшое похолодание. В воскресенье, 16 мая, на погоду в городе окажет влияние холодная часть циклона. Воздух прогреется до +19 градусов, но при этом возможны грозы. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центр погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в Северной столице 16 мая температура воздуха будет держаться от +17 до +19 градусов, а в Ленобласти от +15 до +20 градусов. В целом ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ветер прохладный, с северо-запада, будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Однако также сегодня могут быть грозы.

Кроме того, атмосферное давление понизится до 757 миллиметров ртутного столба.