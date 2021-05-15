В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды

В Ленинградской области ожидается резкое ухудшение погоды. В воскресенье, 16 мая, жителей Ленобласти ждут ливни и грозы во второй половине дня. Также в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что ожидается сильный порывистый ветер.

Кроме того, синоптики сообщают, что в понедельник, 17 мая, в регионе ожидается туман. Температура воздуха днем в этот день будет составлять от +20 до +25 градусов по Цельсию. Уже во вторник, 18 мая, столбик термометра повысится до +24..+29 градусов. Также в некоторых районах ожидаются ливни и грозы.

Спасатели предупреждают местных жителей, что на территории будет объявлен 3=й класс пожароопасности.