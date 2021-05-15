Следующая неделя в Петербурге обещает быть тёплой

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», 14 мая сообщил, что летняя погода будет радовать петербуржцев до конца мая. Также он отметил, что май войдет в пятерку самых «мокрых» месяцев за последние 20 лет.

"Теплая погода задержится в Санкт-Петербурге до конца второй декады мая, а затем похолодает, и большая часть последней десятидневки окажется на 1-2 градуса холоднее нормальных значений, и только в последние три-четыре дня мая температурный тренд изменится, и температурный фон вернется в нормы», — сообщил синоптик. Также Леус добавил, что в некоторые дни возможен дождь.

Кроме того, специалист сообщает, что в ближайшие выходные погода в Петербурге будет не самой благоприятной. Ожидаются грозы, кратковременные дожди, но температура воздуха будет составлять от +20 до +22 градусов по Цельсию.