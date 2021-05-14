В Петербурге пять тюленей в скором времени выпустят в Финский залив

Специалисты выпустили пять спасенных в Петербурге тюленят в уличный бассейн.

По словам сотрудников Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, животные набрали необходимый вес и не имеют проблем со здоровьем. Теперь тюленятам предстоит научится плавать в открытом пространстве в холодной воде.

Выпуск в бассейн является последним этапом реабилитации животных. Пищу тюленям будут давать из-за ширмы, чтобы появление еды не ассоциировалось у них с человеком. В бассейн будут бросать рыбу с целью формирования у животных навыков охоты. По прогнозам, тюленей в выпустят в Финский залив через две-три недели.