Синоптики прогнозируют на субботу грозы и дождь в Петербурге

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о том, что в субботу, 15 мая, ожидается сильное ухудшение погоды с грозами и осадками.

На ближайшее время хорошая погода для жителей Северной столицы закончится. Уже завтра в городе ожидается усиление ветра и гроза. Температура воздуха в этот день будет составлять +19 градусов по Цельсию.

Спасатели также сообщают, что из-за изменений климатических условий, в городе может озрости число ДТП на дорогах и аварий на электросетях. Кроме того, специалисты рекомендуют в период грозы не выходить завтра на улицу, а также ни в коем случае не купаться.