Ботанический сад ищет в Петербурге волонтеров для защиты сакуры от нарушителей

В Ботаническом саду в Санкт-Петербурге всех петербуржцев очень сильно повергла в восторг сакура. Из-за этого посетители все чаще хотят к ней подойти и сфотографировать. В связи с этим растениям теперь понравилась защита от любопытных петербуржцев.

В официальной группе Ботанического сада в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что сад ищет волонтеров, которые будут гулять среди сакуры и делать замечания нарушителям порядка, которые захотят как-то навредить деревьям.

«Любуйтесь деревьями, не сходя с дорожек. Жилетками обеспечим. Время работы с 10 до 14 часов или с 14 до 18 часов», — сообщили сотрудники Ботанического сада.