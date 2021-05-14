В пятницу жителей Ленобласти ждут осадки и теплая погода

В пятницу, 14 мая в Ленинградской области ожидается переменная облачность, а также возможны кратковременные дожди.

В этот день в Ленобласти ночью ожидается восточный и юго-восточный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду, а днем — от 5 до 10 метров в секунду. В пятницу температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, а днем — от +17 до +22 градусов. В течение дня атмосферное давление будет постепенно снижаться.

Кроме того, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что 15 мая в регионе ожидается 3 класс пажароопасности.