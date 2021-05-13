Петербургский синоптик рассказал о погоде летом

Синоптики дают прогнозы на грядущее лето. В Петербурге также рассказали, чего ждать в ближайшие три месяца. Согласно прогнозу, в городе будет температура в пределах нормы, ливней не ожидается. Об этом сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По словам специалиста, жарких дней особо не предвидится ровно, как и заморозков. В целом картина будет нормальной и даже с признаками аномалий теплоты.

«Холодных периодов над нашей территорией не видим, поэтому считаем, что лето должно быть нормальным. Жарким будет вряд ли. Засух и заливания дождями не предвидится», – отметил Александр.