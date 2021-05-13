За апрель петербуржцы высадили 5 тысяч деревьев

В Петербурге за минувший месяц посадили 29 тысяч кустарников, 5 тысяч деревьев и полмиллиона цветов. Уборка города длилась месяц – была убрана территория в 300 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, месячник по благоустройству города наступил в начале апреля по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. За этот период вымыли 1,7 тысяч фасадов нежилых домов и более 6 тысяч жилых. Кроме того, в апреле смели с улиц мусора на 13 тонн.

«Все, что было запланировано, город выполнил. Важно, что уборка проводилась комплексно. Работа всех служб и ведомств, отвечающих за чистоту улиц, мостов, парков и дворов, была синхронизирована», – отметил Беглов.