В Петербурге установлен температурный рекорд спустя 58 лет

В Санкт-Петербурге, в среду, 12 мая, установлен температурный рекорд. Самым жарким этот день был 58 лет назад, когда температура воздуха достигла 26,6 градусов тепла. Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы, сообщил, что сегодня к 14 часам была зафиксирована температура 26,7 градусов по Цельсию.

«Но прогрев воздуха продолжается, и окончательный максимум будет понятен позднее. 26,6 градуса в этот день было в 1963 году», — сообщил синоптик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 16 мая воздух в городе на Неве прогреется до +26 градусов по Цельсию.