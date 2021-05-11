В Петербурге заметили очень редкую хищную птицу

В небе над Санкт-Петербургом в Приморском районе местные жители заметили очень редкую хищную птицу. Ею оказалась скопа. Об этом сообщили в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Птица СПБ и России».

Антон Кубышкин, фотограф и автор кадров редкой птицы, заявил, что он видит эту птицу живьем впервые, потому что она занесена в Красную книгу Северной столицы и Ленинградской области.

Кроме того, отметим, что скопа является очень большой птицей. Ее длина составляет 55-58 сантиметров, а размах крыльев может достигать примерно от 145 до 170 сантиметров. Чаще всего скопа питается морской рыбой, которая является основным рационом питания.