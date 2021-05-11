В Петербурге 11 мая ожидается резкое потепление до 24 градусов.

Во вторник, 11 мая, в Санкт-Петербурге очень сильно потеплеет. Погода будет по-настоящему летняя. Синоптики уже озвучили свой прогноз на предстоящий день.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что сегодня в Северной столице ожидается облачная погода. Осадков в этот день не ожидается. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 5 до 12 метров секунду.

Также синоптики сообщают, что 11 мая, температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов, а ночью — от +9 до +11 градусов. В течение всего дня атмосферное давление будет не сильно подниматься.