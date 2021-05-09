В Приморском районе нашли бобра на проезжей части

В Петербурге заметили грызуна около ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Бобра увидели 8 мая, в субботу, на проезжей части дороги. Об этом сообщили петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители решили, что животное находится в опасности. В связи с этим бобра заставили передвинуться к обочине, чтобы его не сбила машина.

При этом очевидцы заметили, что грызун испугался людей и не понимал, откуда столько внимания.

Напомним, бобров не первый раз находят в необычных местах. Обычно петербуржцы вызывают специальные службы по уходу за дикими животными. Специалисты забирают «потеряшек» и выясняют причины их появления далеко от естественной среды.