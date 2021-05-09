В День Победы петербуржцев ждет потепление до +13 градусов

В Петербурге дождливая и прохладная погода сменится сегодня, 9 мая, на солнечную погоду без осадков. Воздух прогреется до +13 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Всю неделю в Северной столице шли дожди и температурные показатели держались ниже нормы. На 9 мая, в воскресенье, синоптики прогнозируют температуру от +9 до +13 градусов, а в Ленинградской области – до +14 градусов.

Ветер при этом останется порывистым 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет повышаться и достигнет 764 мм рт.ст.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о рекордном количестве осадков 8 мая.