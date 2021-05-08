9 мая петербуржцев порадует долгожданным потеплением и отсутствием осадков

В Ленинградской области в День Победы ожидается потепление до +14 градусов. К тому же, в регионе осадков будет крайне мало по сравнению с минувшей неделей. Соответствующий прогноз дали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и области.

Так, 9 мая, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь, атмосферное давление при этом повысится. Как сообщают специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС», воздух прогреется от +9 до +14 градусов. Однако ветер все еще останется и достигнет 12 метров в секунду ночью.

Наиболее теплыми районами в День Победы названы Киришский, Кингисеппский, Лужский, Сланцевский, Тосненский и Гатчинский.