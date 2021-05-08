В Петербурге установлен суточный рекорд по осадкам

За минувшие сутки в Северной столице выпало рекордное количество осадков. За день выпало 13 мм осадков, что побило предыдущий самый высокий показатель за 8 мая 2010 года. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

«Последний весенний месяц не только перевыполнил майскую норму по дождям, набрав уже 115% от положенного по климатической норме 1981-2010 годов, но и его начало стало самым мокрым за последние как минимум 50 лет», - отметил синоптик.

Кроме того, с 1 по 8 мая в Петербурге выпало достаточно много осадков и дождь не собирается прекращаться. В связи с этим май может установить месячный рекорд.