8 мая в Петербурге выпадет четверть от нормы осадков

В Петербурге продолжится дождливая погода. 8 мая прогнозируют обильные осадки – до четверти от месячной нормы. Температура при этом не превысит +9 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра «Фобос».

Пасмурная погода в городе держится всю неделю. Суббота не станет исключением, однако с начала следующей недели прогнозируют резкое улучшение погоды. Согласно прогнозу, 8 мая, в субботу, в городе ожидается сильный дождь и температура воздуха от +7 до +9 градусов.

Кроме того, в городе ожидается порывистый ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В Ленинградской области местами ожидается мокрый снег.