7 мая петербуржцев вновь ждут дожди

В Петербурге продолжается прохладная и дождливая погода. Климатические показатели все еще держатся ниже нормы, так как на город оказывает влияние холодная часть циклона. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу на пятницу, 7 мая, в Петербурге ожидается пасмурная погода и осадки в виде дождя. Температура воздуха будет держаться ниже климатической нормы на 3-4 градуса и составит +7…+9 градусов. При этом в Ленинградской области потеплеет до +10 градусов. Ветер останется на уровне 9 метров в секунду.

«Температурный фон останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы», – сообщил синоптик на странице в Facebook.