Росприроднадзор оштрафовал Пулково за загрязнение Лиговского канала

В Петербурге по результатам проверки Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора на оператор Пулково наложен штраф. Причиной стали сбросы сточных вод и загрязнение Лиговского канала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Штраф составит 93 тысячи рублей. Нарушения в Росприроднадзоре выявили осенью 2020 года. Химический анализ потребления кислорода показал превышение допустимых норм в 7 раз, а в колодце показатели превысили допустимые в 34 раза.

Кроме того, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» обязаны устранить причины, которые поспособствовали такому развитию экологической обстановки.