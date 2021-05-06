Сотрудники ФСБ оштрафовали ООО "РК Прогресс" за рыбалку в Финском заливе

В Петербурге суд вынес решение в отношении сотрудников ООО "РК Прогресс", устроивших незаконную рыбалку в Финском заливе. Так, Красносельский районный суд обязал промысловиков выплатить штраф в размере 46 270 рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд постановил выплатить штраф по 3 305 рублей за каждую незаконно выловленную рыбу. По версии следствия, два года назад было выловлено 14 экземпляров судака. Согласно закону, рыбу нужно было отпустить на волю.

«В адрес ООО "РК Прогресс" была направлена досудебная претензия с предложением возмещения причиненного ущерба, которая оставлена ответчиком без удовлетворения», - сообщили в ведомстве.