В Петербурге появятся сады непрерывного цветения

В ближайшую неделю в Петербурге подготовят места, где смогут разместиться сады непрерывного цветения. Поручение администрациям районов города и садово-парковым предприятиям дал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Об этом сообщает в пресс-службе аппарата.

«Не хватает ярких точек притяжения для жителей, где цветение не прекращается весь сезон, где можно удивить горожан и гостей города новыми сортами цветов», — отметил Бондаренко.

Садовники проработают концепции благоустройства будущих садов непрерывного цветения. Лучшие проекты выберут сами петербуржцы. Вице-губернатор также отметил, что северный климат не мешает обустроить сады растениями с круглогодичным цветением.