Петербуржцев 6 мая ждет сильный ветер

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 мая в Санкт-Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, в МЧС предупреждают петербуржцев о необходимости убрать вещи с балкона и двора, а также загнать автомобиль в гараж или припарковать подальше от деревьев. Пешеходам следует обходить стороной деревья, рекламные щиты и прочие конструкции.

«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов)», – сообщили в МЧС.