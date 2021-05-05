5 мая петербуржцев ждет дождь

В Петербурге продолжается тенденция к понижению климатической нормы. В среду, 5 мая, в городе ожидается небольшое повышение температуры, однако показатели по-прежнему будут ниже нормы на 4-5 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в Петербурге воздух прогреется до +7 градусов, однако вероятность осадков по-прежнему остается высокой.

«Температура воздуха +5…+7 градусов, по области — примерно +3…+8 градусов. Ветер восточный четыре-девять м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм ртутного столба», — сообщил метеоролог.

Кроме того, специалист отметил, что температурная норма восстановится в Северной столице к 9 мая.