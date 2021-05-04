Петербуржцев 4 мая снова ждет мокрый снег

В Петербурге продолжится плохая погода. Во вторник, 4 мая, в городе ожидается мокрый снег и ветер. Температура воздуха не превысит +5 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, 4 мая в Петербурге продолжит оказывать влияние северо-западная периферия циклона. В связи с этим в Северной столице продолжатся осадки в виде мокрого снега, а также ожидается ветер и дождь.

Температура днем поднимется до +5 градусов. Скорость порывистого ветра достигнет 10 м/с. Примечательно, что климатическая норма сегодня понижена на 6 градусов.