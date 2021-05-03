Во вторник петербуржцев ждет ухудшение погоды

Во вторник, 4 мая, в Санкт-Петербурге ожидается продолжение плохой погоды. Завтра петербуржцев ждет сильный ветер, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что во вторник, 4 мая, порывы ветра сильно усилятся, и его скорость будет достигать 15 метров в секунду. Спасатели, а также синоптики предупреждают жителей Северной столицы о том, что необходимо быт предельно внимательными и не парковать свои автомобили вблизи деревьев.

Синоптики сообщают, что завтра в городе на Неве температура воздуха ночью составит от 1 до 3 градусов тепла. Уже днем столбик термометра поднимется до отметки в 3-5 градусов по Цельсию.