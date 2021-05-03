Многие скверы и парки Петербурга закрыли из-за усиливающегося ветра

В Смольном приняли решение о том, чтобы закрыть парки и скверы Санкт-Петербурга из-за ухудшения погоды. В понедельник, 3 мая, ожидается сильный ветер, скорость порывов которого составит до 17 метров в секунду. Об этом сообщали в комитете по благоустройству Петербурга.

"До улучшения погодных условий недоступными для посетителей станут Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Румянцевский сад, Шкиперский сад и Благовещенский сад. Также закрываются скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22", — говорится в сообщении ведомства.

Также в комитете предупредили жителей Северной столицы о том, что необходимо быть очень внимательными в этот день и не ставить свои автомобили под деревья.