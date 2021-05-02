В апреле солнце светило в Петербурге 160 часов

В 2021 году петербуржцы получили меньше солнечного света, чем положено по нормам в апреле и мае. На этот раз солнце в Санкт-Петербурге в прошлом месяце светило 160 часов. Этот показатель стал лучшим по сравнению с январскими показателями.

Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды российского государственного гидрометеорологического университета, сообщил, что обычно количество солнечного света становится больше весной и летом, а в зимние месяцы начинает резко снижаться. В результате, почти каждый весенне-летний сезон солнечная норма увеличивается на 100 часов.

Эксперты сообщают, что апрельская солнечная норма в Петербурге составляет 177 часов, но в итоге солнце светило всего 160 часов. Однако в мае этот показатель должен вырасти до 268 часов.