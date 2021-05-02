Жители Ольгино пожаловались на мусор на берегу Финского залива

В Историческом районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива рыбаки обнражули большое скопление мусора на деревьях. Граждане предполагают, что труба очистных сооружений, находящаяся неподалеку, могла стать причиной появления ошметков около залива.

Петербуржцы отметили, что этот мусор очень похож на рваные влажные салфетки. Пляж оказался весь в мусоре.

Стоит отметить, что подобная ситуация в Ольгино происходит пару лет подряд. В 2019 году администрация района объяснила загрязнение тем, что вода выбросила на берег весь тот мусор, который скинули люди. Однако, пляж убирается только во время городских субботников.