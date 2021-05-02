Сотрудник Гидрометцентра спрогнозировал сильные осадки на ближайшие дни

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, сообщил о том, что средиземноморский циклон принесет в некоторые регионы России сильные осадки в ближайшие дни.

Непогода обрушится на Санкт-Петербург, а также на такие регионы, как республики Татарстан, Тува, Северный Кавказ, Ярославскую и Тверскую области. Например, в Татарстане ожидается сильный дождь, а также гроза и сильный ветер до 24 метров в секунду, на Северном Кавказе — гроза и сильный дождь.

Кроме того, Северную столицу также ждут плохие погодные условия. Так, 4 мая в Петербурге ожидаются сильные осадки, а также возможное выпадение мокрого снега. Ветер в этот день сильно усилится, и его скорость будет составлять до 15-17 метров в секунду.