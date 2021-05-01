1 мая петербуржцев порадует солнцем

В Петербурге потеплеет 1 мая. Жителям города в честь Первомая погода сделает подарок в виде потепления и солнечной погоды. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, антициклон принесет в город ясное небо и отсутствие осадков. Однако температура воздуха все равно будет держаться ниже климатической нормы. Так, 1 мая воздух прогреется до +8…+10 градусов.

Первый день мая принесет в город западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и достигнет 761 мм рт. ст.