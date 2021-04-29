В начале сезона фонтанов в Петергофе выпал снег

В среду, 28 апреля, в Северной столице неожиданно выпал весенний снег.

Необычные погодные условия привели к созданию удивительных фотографий: в официальном сообществе «Петергоф» в социальных сетях разместили кадры, на которых можно наблюдать сочетания снега и фонтанов. На фотографиях видны зеленый газон, цветы и небольшой снег, который вскоре растаял.

По словам сотрудников ГМЗ, такой поздний весенний снег не является редким явлением в Петергофе.