В Петербурге засняли полет дикой пустельги

Полет редкой дикой птицы пустельги на Приморским районом города удалось запечатлеть на камеру петербургскому бердводчеру Антону Кубышкину. Фотограф поделился снимками в сообществе «Птицы СПб и России».

Бердвотчер сообщил, что прошлогодние птенцы подросли, количество птиц увеличивается. Однако посчитать пустельг сложно: птицы летают далеко и долго. По словам Кубышкина, суд по всему, в Приморском районе появляется новая популяция этих диких птиц. Кубышкин отметил, что был бы раз снова увидеть птенцов и планирует нанести птицам еще один визит.

Жители Петербурга могут заметить пустельгу также и на юге города. В прошлом году пустельга прилетела в Купчино.