На Светлановском проспекте произошло ДТП с участием двух "Мерседесов"

Автомобильная авария произошла на севере Петербурга вечером 28 апреля. Информация о ДТП была опубликована в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте. Снимки с места происшествия были опубликованы очевидцами аварии.

На пересечении Учительской улицы и Светлановского проспекта столкнулись два «Мерседеса». Более новый автомобиль придавил старый «Мерседес», в результате получивший большие повреждения. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших в результате автомобильной аварии предоставлено не было.