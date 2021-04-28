Трем спасенным в Петербурге тюленям дали имена

Стали известны имена тюленят, спасенных в Петербурге. Животные, за которыми сейчас наблюдают сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, получили имена Крикуша, Лебяжка и Крюкова.

Животных назвали так в связи с тем, где они были найдены, или с их характерными чертами: всем пациентам Центра обычно дают «говорящие» клички. Самца назвали Крикушей из-за его громкого голоса, одну из самок Лебяжкой из-за того, что животное было обнаружено в поселке Лебяжье. Третья тюлениха получила имя Крюкова, так как ее поймали в Крюковом. Специалисты позаботились о здоровье животных, в настоящее время тюлени готовятся к отплыву.