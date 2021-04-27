В водоемах Петербурга и окрестностей купаться по-прежнему опасно

В Петербурге и Ленинградской области жителей предупреждают об опасности контакта с водой из водоемов. В регионе по-прежнему нельзя купаться и тем более пить воду из озер, рек, ручьев и Финского залива. Об этом сообщают эксперты Северо-Западного отделения «Зеленого Креста».

Как сообщает председатель организации Юрий Шевчук, в воде живет много бактерий и организмов, разрушающих органы человека. Во избежание заражений необходимо остерегаться контакта воды с кожей.

«Во время купания можно подхватить яйца глист, гельминтов и различные цианобактерии, которые разрушают печень человека, продолжил собеседник издания. Поэтому стоит отдыхать так, чтобы вода не попадала внутрь организма, а также на кожу», - отметил Юрий.