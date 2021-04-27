27 апреля в Петербурге продолжатся осадки и невысокая температура

В Петербурге продолжает влиять на погоду циклон «Зохан», принесший в город похолодание и осадки. Так, 27 апреля ожидается облачная погода с временными осадками. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу и окружающей среды».

Согласно прогнозу, во вторник воздух в Северной столице прогреется до +7 градусов, однако в городе ожидаются временные осадки. Ветер при этом будет умеренный со северо-востока. Ночью температура будет держаться в пределах 0…+2 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют потепление в начале мая.