В центре Петербурга появится мусороперерабатывающий аппарат

В Центральном районе города на улице Рубинштейна планируют установить аппарат по переработке мусора. Органический мусор сможет превратиться в удобрения, корм для животных или в биотопливо. Об этом сообщают представители экопроекта «Накорми мамонтенка».

Устройство позволит сократить количество мусора, вывозимого на полигоны на окраинах города. Подобные аппарата уже появились в деревне Пехенец Ленинградской области, а также в ТРК «Питерленд» в Петербурге.

Кроме того, подобный проект интересен и бизнесу, так как может существенно снизить расходы.