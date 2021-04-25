Воскресенье будет одним из самых холодных дней в апреле в Петербурге

Сегодня, воскресенье, 25 апреля, будет для петербуржцев одним из самых холодных дней за весь есяц апрель. Об этом сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Влияние на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать циклон с центром над востоком Вологодской области.

Из-за такого влияния в Санкт-Петербурге будет облачность, однако в начале дня ещё возможно будет увидеть солнце. Сегодня в городе возможны небольшие осадки в виде дождя, местами может пройти мокрый снег.

В Санкт-Петербурге температура воздуха прогреется до плюс семи градусов, а в Ленинградской области поднимется до плюс восьми градусов. Скорость ветра сможет достиг десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.