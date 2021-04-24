В Санкт-Петербурге суббота 24 апреля будет холодной и дождливой

В субботу, 24 апреля, сегодня в Санкт-Петербурге будет похолодание, и пройдут короткие дожди. Погода будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook проинформировал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха будет на один или два градуса ниже климатической нормы. Днём температура составит от плюс шести до плюс восьми, в области ожидается от плюс четырёх до плюс девяти. Юго-западный, а затем северо-западный ветер будет дуть со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 755 мм ртутного столба, что является показателем ниже нормы.