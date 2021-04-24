Александр Беглов призвал жителей Санкт-Петербурга провести субботник 24 апреля

"Есть в Петербурге добрая традиция – проводить День благоустройства, когда все горожане помогают коммунальным службам привести город в порядок", - поделился губернатор Санкт-Петербурга на официальном портале города.

Беглов напомнил, что в 2020 году горожане не могли принять участие в субботнике по причине напряженной эпидемиологической обстановки. Однако в этом году власти Петербурга готовы провести городской день благоустройства с соблюдением мер безопасности по коронавирусу.

По традиции после общего проведения городского субботника проходят различные концерты и гуляния, но в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции придется от них отказаться.

"Но уверен, что хорошее настроение в этот день будет у всех! Приглашаю всех жителей города 24 апреля принять участие в Дне благоустройства!", - добавил Беглов.