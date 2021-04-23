В пятницу новый циклон принесет в Петербург снежную крупу

В Петербурге сменится циклон и принесет в город снежную крупу. Новый циклон «Зохан» определит погоду в Северной столице холодной частью. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в пятницу, 23 апреля, воздух прогреется до +8…+10 градусов. В городе ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня высока вероятность осадков в виде дождей и снежной крупы.

Кроме того, южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление, как и вчера, останется пониженным и составит 754 мм. рт. ст.