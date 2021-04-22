На майские праздники петербуржцев ждет теплая погода

В Петербурге ожидают тепло на майские праздники. В Ленинградской области ожидается в этот период повышение температуры воздуха до +16 градусов. Об этом сообщает Александр Колесов, главный синоптик Петербурга.

Согласно прогнозу, конец апреля ожидается холодным и до середины недели ожидаются осадки в виде дождя и даже снега. Однако в начале мая ожидается смена циклона на антициклон, который принесет теплый воздух на майские праздники. Синоптик прогнозирует прогревание воздуха до +16 градусов. Кроме того, в мае ожидается снижение осадков на 50-100% ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о потеплении 22 апреля, в четверг.