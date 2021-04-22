22 апреля петербуржцев ожидает небольшое потепление

В Петербурге новый цикл принесет небольшое потепление, однако вероятность осадков все еще останется. 22 апреля в городе заметно поднимется температура воздуха и ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает Михаил Леус, главный специалист центра «Фобос».

Согласно прогнозу, в четверг, 22 апреля, в Петербурге воздух прогреется до +13…+15 градусов, а юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет пониженным.

«Условия погоды в Северной столице будут определяться тёплым сектором обширной циклонической депрессии. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды», — отметил синоптик.