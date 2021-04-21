В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о приобретении до 2700 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. В ведомстве заявили, что транспорт на природном газе станет одним из самых экологичных.
В комитете уточнили, что используя вместо дизеля газ, можно значительно уменьшит количество отравляющих окружающую среду выбросов.
«На сегодня мы для себя в качестве приоритета выставляем экологические виды транспорта. Это и электробусы, и автобусы на газомоторном топливе. У нас проходит эксплуатация уже 10-ти электробусов не первый год на Васильевском острове», — заявил глава ведомства Кирилл Поляков.
Благодаря новому виду транспорта удастся сократить выброс сажи на 100% по сравнению с дизельными двигателями, уменьшить до 23% выброс парниковых газов, снизить объем попадания твердых частиц в атмосферу до 95%, уменьшить загрязнение воздуха оксидами азота до 70%, а также снизить уровень шумового загрязнения от работы двигателей.
Все эти факторы улучшат экологическую среду Северной столицы и сделают жизнь петербуржцев комфортнее.
В Комитете по транспорту Петербурга собираются улучшить экологию с помощью новых автобусов
© Фото: baltphoto.ru
При переходе к новой транспортной модели планируется приобрести до 2700 новых автобусов на газомоторном топливе.
В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о приобретении до 2700 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. В ведомстве заявили, что транспорт на природном газе станет одним из самых экологичных.
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