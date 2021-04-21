21 апреля петербуржцев ждет холодная и дождливая погода

В середине рабочей недели в Северную столицу придет похолодание. 21 апреля столбики термометров поднимутся до отметки +5 - +7 градусов. О погоде на сегодня рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус у себя в Facebook.

Он отметил, что синоптическая ситуация в городе определяется южным циклоном. Под его влиянием погода будет облачной, возможны осадки, в отдельных районах выпадет мокрый снег.

Ветер – северо-восточный, скорость его порывов составит 3 - 8 метров в секунду. Атмосферное давление 7552 мм рт столба, что нижу нормы.