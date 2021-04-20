Найденный в одном из дворов Петербурга бобер вернулся в лес

Бобра, который был найден во дворе в Центральном районе города, выпустили на территорию будущего заказника "Ораниенбаумский". Данная информация была предоставлена комитетом по природопользованию Петербурга.

Напомним, животное заметили во дворе Центрального района, после чего о бобре сообщили в мобильную экологическую службу комитета. Бобер был пойман сотрудниками общественной организации, которые находились неподалеку.

Результаты осмотра показали, что бобер абсолютно здоров, но очень напуган. Территорию будущего заказника сочли наиболее пригодным местом для того, чтобы выпустить животное в его естественную среду обитания.